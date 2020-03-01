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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Çaykur Rizespor Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

'da dönemi

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi

'in 24'üncü haftasında deplasmanda 'a 5-2'lik skorla mağlup olan 'da maçın ardından istifa etmişti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren temsilcisi ile prensip anlaşmasına vardı.

ile yollarını ayıran 'un yeni teknik direktörü oldu.

'in 24'üncü haftasında dün 'a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu.

Rize ekibi, sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HASAN KARTAL: PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK

Çaykur Rizespor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Hasan Kartal: Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardık!" ifadelerine yer verildi.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 19:19
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