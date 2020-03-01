Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi
Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2'lik skorla mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından istifa etmişti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Karadeniz temsilcisi Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman oldu.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün Trabzonspor'a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu.
Rize ekibi, sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
HASAN KARTAL: PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIK
Çaykur Rizespor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Hasan Kartal: Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardık!" ifadelerine yer verildi.
Hasan Kartal??: Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardık!— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 1, 2020
#BirlikteBaşaracağızRize@Hasan_Kartal53 ???? @UnalKaraman17 pic.twitter.com/v0yheGMp3F
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 19:19
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