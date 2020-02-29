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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Çaykur Rizespor "Duran toplar oyunun kırılma anıydı"

: Duran toplar kırılma anıydı

İsmail Kartal: Duran toplar kırılma anıydı

Çaykur Kartal, 5-2 mağlup oldukları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, "Duran toplar oyunun kırılma anıydı. İyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik" diye konuştu.

'in 24. haftasında , 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Kartal iyi mücadele ettiklerini ancak sonunu getiremediklerini söyledi.

İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

Şehitler, ülke durumu, bu ortamda herkes ne kadar hazırlanıyorsa biz de elimizden geldiği kadar hazırlanmaya çalıştık. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diyorum. Vatanımızın başı sağ olsun.

Maça gelecek olursak 65. dakikaya kadar her şey bizim kontrolümüzdeydi. Planladığımız gibi öne de geçtik. İyi mücadele ettik, iyi pas yaptık, oyunda sakin kaldık. İkinci yarı 55. dakikada Skoda'nın pozisyonu gol olsa, ikinci golü bulsak maçı koparıp kazanabilirdik.

Daha sonra Umar'ın sakatlığı oldu. Mecburi değişiklik oldu. Yediğimiz golleri bu değişikliğe de bağlamıyorum. İki tane korner, duran top, bir penaltı... Takım birden biri demoralize oldu. Duran toplar oyunun kırılma anıydı. Taraftarın verdiği sinerji ile Trabzonspor oyunu risk ederek üzerimize geldi.

Oyuncularım bu kadar iyi mücadele ediyor. Her hafta aynı şeyi yapıyoruz. İyi futbol oynuyoruz, ardından goller yiyoruz ve demoralize olup maçı kaybediyoruz. Bunları aşmamız gerekiyor. Bununla ilgili oyuncularla görüşüp çalışma içerisinde olacağız diye düşünüyorum.

Rakibi tebrik edip önümüze bakıyoruz. Taraftarlarımız buraya kadar gelip bizi gerçekten çok iyi desteklediler, moral verdiler. Onları üzdük. Ümit vadeden bir oyun ortaya koyduk, iyi mücadele ortaya koyduk ama sonunu getiremedik. Onları üzdüğümüz için özür diliyorum..

  1. 29.02.2020
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