İsmail Kartal: Beni sosyal medya gönderemez!

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Taraftarların istifa çağrısına sert yanıt veren Kartal şu ifadeleri kullandı:

Ben geldiğimden beri tribünler bana istifa diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize'ye karşı yapılan hatalar var. Beni sevmeyebilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım.

Orada bana istifa diye bağırmalarından takım da etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler.

Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

İsmail Kartal, Başakşehir maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

Maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Bugün önce 3 puan, alamıyorsak 1 puanı hedefliyorduk. Mücadele gücümüzün iyi olduğunu biliyorduk. Planımız tuttu. Gol pozisyonlarına da girdik. Beraberliği de yakaladık ama maalesef son dakikada şansız bir şekilde yediğimiz golle mağlup olduk.

Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Güzel oyun ortaya koyduk beni bu mutlu etti. Bir puan ile iki, üç basamak yukarıya çıkabilirdik. Yorgun bir maç trafiğine girdik. Üç haftadır kaybediyoruz bunun moral bozukluğu var. Toparlanmak için önümüze bakacağız.



