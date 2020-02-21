Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor! - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor!

Ç.Rizespor yönetilmiyor!

Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor!

'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan 'da , istifa söylentilerine sert çıktı.

Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan 'da , istifa söylentilerine sert çıktı. Yönetimle uyumlu çalıştıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Birileri istedi diye istifa etmeyeceğim. Birileri sürekli 'kim oynuyor, hoca ne zaman gidiyor, yönetim istifa edecek mi?' söylemlerini dillendiriyorlar. Bu kulüp yönetilmiyor. Herkes kendi işine baksın" diye bir sert tepki gösterdi.
  1. 21.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ç.Rizespor sosyal medyadan yönetilmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN