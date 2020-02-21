Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hakem tepkisi
Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal yaptığı açıklamada, "Bazı maçlarda aleyhimize bariz hakem hataları yaşandı. Rizespor'a ve şehrimize yakışır şekilde hakkımızı aramayı sürdüreceğiz" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, ligde hakem hatalarının canlarını yaktığını bildirdi.
Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, benzer pozisyonlarda farklı kararların çıktığını savunarak, "Bazı maçlarda aleyhimize bariz hakem hataları yaşandı. Rizespor'a ve şehrimize yakışır şekilde hakkımızı aramayı sürdüreceğiz. Rizespor'un hakkını yedirmeyiz. Bazı şeyler düzelmezse o zaman daha farklı yöntemler deneriz." ifadelerini kullandı.
Kartal, açıklamasında kendisinin eleştiriden hoşlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:
Rizeliler sessiz kalmayı sevmez, hepimizde lider olma özelliği vardır. Bir anda her şey olmuyor, hemen düzen kurulmuyor. Sistemi, ekonomiyi, altyapıyı oturtmalı sonra başarı gelecektir. Hayatımda asla başarısızlığı kabul etmedim. 'Bu sene düşmeyeyim, ligde kalayım yeter' mantığını ben asla kabul etmem. Başkan olduğum sürece hedefim her daim ilk beş için oynayan bir takım oluşturmak olacaktır. İlk 5'e oynayan bir takım olmayı başaramazsak zaten 'Bu görevi düzgün yapamıyorum.' der ve giderim. Önemli olan burada başkanların, teknik heyetlerin gidip kalması değil, sistemin oturması ve Rizespor'un ayakta kalmasıdır.
Teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşma yaptıklarını hatırlatan Kartal, "Sezon sonu neler olacağını bilmek zor. Öncelikle lig uzun bir süreç ve sonunu güzel bitirmek önemli. Gaziantep maçında çok üzüldük. Takımımız sahada oldukça kötüydü. Biz böyle olmamalıyız. Her şeye rağmen puan durumumuz kötü değil ama bizim yerimiz buralar değil, daha çok puan toplamalıydık. Bazen hatalar, yanlışlıklar oluyor, devre arasında düzelttiğimizi düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda bu ortaya çıkacaktır. Biz bir bütünüz; taraftar, takım, yönetim, ayrı olmamız mümkün değil. Bir yerimiz ağrıyınca tüm vücut etkileniyor, camiamız da öyle. Şehir olarak kenetlenmeyi sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kartal, açıklamasında, Çaykur Rizespor'da başkanlık görevinde bulunmasının Türkiye'de gelebileceği en güzel ve kendisini en mutlu eden makam olduğunu aktardı.
- 21.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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