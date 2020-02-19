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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Başakşehir maçına odaklandı

Çaykur Rizespor Başakşehir maçına odaklandı

'un genç futbolcusu Güçttekin, 'in 23. haftasında oynayacakları Başakşehir maçı için, " maçı için en iyi şekilde hazırlanıp sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

'un orta saha oyuncusu Güçtekin, 'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü iç sahadaki maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğuz Kağan Güçtekin, teknik direktör 'ın 22. haftadaki FK maçında kendisine ikinci kez ilk 11'de şans verdiğini belirtti.

Gaziantep FK maçını değerlendiren Oğuz Kağan, "Takım olarak Gaziantep FK maçına çok iyi hazırlandık. Takım ve bireysel olarak daha iyisini yapabilirdik. Galip gelmek istiyorduk ama sahada bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. İlk yarı maça tutuk başladık. 25. dakikadan sonra oyuna iyi başladık. İkinci yarıya da aslında iyi başladık ama beklenmedik bir gol ve kırmızı kart rakibimize avantaj sağladı. Rakibimiz galip geldi." ifadelerini kullandı.

"MAÇI KAZANIP TARAFTARIMIZA HEDİYE EDECEĞİZ"

"Şimdi önümüzdeki Medipol Başakşehir maçı var. Bu maça odaklandık. En iyi şekilde hazırlanıp sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Çaykur Rizespor olarak nasıl daha başarılı oluruz, taraftarımızı daha çok nasıl mutlu ederiz şu an bunu düşünüyoruz."


  1. 19.02.2020
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