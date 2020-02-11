Rizespor Adana’da çalışacak - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Rizespor Adana’da çalışacak

Rizespor ’da çalışacak

Rizespor Adana’da çalışacak

maçı için 'e yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen , gelecek haftaki FK maçına 'da hazırlanacak.

maçı için 'e yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen Çaykur Rizespor, gelecek haftaki FK maçına 'da hazırlanacak. Bugün havayoluyla şehre gelecek temsilcisi, Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek.
  1. 11.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rizespor Adana’da çalışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN