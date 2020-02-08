1 TL bile vermedim!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, futbolda kulüp borçlarının yapılandırılması, Kulüpler Birliği Yasası ve altyapılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibini çok iyi yönettiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kartal, "Şimdi kulübün ekonomik yapısında hiçbir problem yok. Süper Lig'i elimize aldığımızda Süper Lig'deki geliri iyi idare edersen, hiç kimseye ihtiyacın olmadan kulübünü iyi bir şekilde yönetebilirsin. Rizespor'un başkanıyım. Yönetici olduktan sonra Rizespor'a 1 TL bile para vermedim. Çünkü düzgün yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BORÇLARDAN HERKES SORUMLU OLSUN"

Kulüplerin borçlanmalarıyla ilgili tüzüğe belirleyici maddeler eklenmesi gerektiğini belirten Kartal, "Borçlardan başkan sorumlu olduğu zaman yapacağı transferlere çok dikkat eder. Gidip 30 milyon euro'ya transfer yapmaz. Sıkıntı yaşadığı zaman onu kendisi ödeyecek. Çok büyük paralarla transfer yapmaya kalkarsa alttaki yöneticiler otokontrol yapacak. Hatta delegeye bile yük getirebilirsin. O zaman herkes birbirini otokontrol altına almış olur. Hiçbir kulüp problem yaşamaz" önerisinde bulundu.