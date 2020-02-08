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08 Şubat 2020, Cumartesi
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1 TL bile vermedim!

1 TL bile vermedim!

Başkanı Hasan , futbolda kulüp borçlarının yapılandırılması, ve altyapılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , futbolda kulüp borçlarının yapılandırılması, ve altyapılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ekibini çok iyi yönettiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kartal, "Şimdi kulübün ekonomik yapısında hiçbir problem yok. 'i elimize aldığımızda Süper Lig'deki geliri iyi idare edersen, hiç kimseye ihtiyacın olmadan kulübünü iyi bir şekilde yönetebilirsin. Rizespor'un başkanıyım. Yönetici olduktan sonra Rizespor'a 1 TL bile para vermedim. Çünkü düzgün yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BORÇLARDAN HERKES SORUMLU OLSUN"

Kulüplerin borçlanmalarıyla ilgili tüzüğe belirleyici maddeler eklenmesi gerektiğini belirten Kartal, "Borçlardan başkan sorumlu olduğu zaman yapacağı transferlere çok dikkat eder. Gidip 30 milyon euro'ya yapmaz. Sıkıntı yaşadığı zaman onu kendisi ödeyecek. Çok büyük paralarla transfer yapmaya kalkarsa alttaki yöneticiler otokontrol yapacak. Hatta delegeye bile yük getirebilirsin. O zaman herkes birbirini otokontrol altına almış olur. Hiçbir kulüp problem yaşamaz" önerisinde bulundu.

  1. 8.2.2020
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