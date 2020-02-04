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04 Şubat 2020, Salı
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Rizesporlu Diomande'den açıklaması

Rizesporlu Diomande'den İstiklal Marşı açıklaması

'un oyuncusu , maçlarda okumasının Türk halkına karşı bir saygı ifadesi olduğunu söyledi.

'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü 'ye konuk olacak 'da orta saha oyuncusu , Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Maçların seremonilerinde 'nı elini kalbine götürerek okumasıyla ilgili olarak, bunun kendisi için normal bir hareket olduğunu aktaran oyuncu, "Buraya geldiğimde Türklerin ne kadar vatansever olduğunu gördüm. Onlara karşı bir saygı hareketiydi. Ben ailem tarafından bu şekilde eğitildim." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Takım olarak hedeflerinin her maçta iyi sonuç almak olduğunu ve ligin son iki haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile müsabakalarında daha fazla puanı hak ettiklerine inandığını vurgulayan Diomande, "Son iki hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzde Göztepe maçı var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Puanlar alarak yukarı çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Kente alışması için herkesin destek verdiğine dikkati çeken deneyimli oyuncu, "Çok rahat bir şehir ve çok güzel bir kulüpteyim. Burada insana sadece çalışmak kalıyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ligin ilk yarısında daha iyisini yapabilirdim. Her zaman daha iyisi yapılabilir. Bu doğrultuda çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i tanıdığını anlatan Diomande, "Bu lige geldiğimden itibaren deplasmandan puan çıkarmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. İyi oyunculara sahip ve iyi mücadele eden bir takımız. Göztepe ve FK ile deplasmanda mücadele edeceğiz. Zor olduğunu biliyoruz ama iki maçtan da puanlar çıkarabiliriz." şeklinde konuştu.

Diomande, devre arası takıma katılan oyuncuların katkı vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

  1. 04.02.2020
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