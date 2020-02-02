Kartal: Yenilgiyi hak etmedik

Rizespor'un hocası İsmail Kartal, Beşiktaş yenilgisi sonrası "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik" dedi. Karşılaşma öncesi ne yapacaklarını iyi hesapladıklarını kaydeden Kartal, şöyle devam etti: Golün dışında pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek maçı biz kazanabilirdik. Golden önce faul var ama hakem aleyhimize veriyor. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. İnşallah gelecek hafta sevindiririz.