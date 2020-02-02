Kartal: Yenilgiyi hak etmedik
Rizespor'un hocası İsmail Kartal, Beşiktaş yenilgisi sonrası "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik" dedi.
Rizespor'un hocası İsmail Kartal, Beşiktaş yenilgisi sonrası "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik" dedi. Karşılaşma öncesi ne yapacaklarını iyi hesapladıklarını kaydeden Kartal, şöyle devam etti: Golün dışında pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek maçı biz kazanabilirdik. Golden önce faul var ama hakem aleyhimize veriyor. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. İnşallah gelecek hafta sevindiririz.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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