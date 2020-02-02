Kartal: Yenilgiyi hak etmedik - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Kartal: Yenilgiyi hak etmedik

Kartal: Yenilgiyi hak etmedik

'un hocası , yenilgisi sonrası "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik" dedi.

'un hocası , yenilgisi sonrası "Objektif olmak gerekirse oyunun hakkı beraberlikti. Bu mağlubiyeti hak etmedik" dedi. Karşılaşma öncesi ne yapacaklarını iyi hesapladıklarını kaydeden Kartal, şöyle devam etti: Golün dışında pozisyon vermedik. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek maçı biz kazanabilirdik. Golden önce faul var ama hakem aleyhimize veriyor. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. İnşallah gelecek hafta sevindiririz.

  1. 2.2.2020
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