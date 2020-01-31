6. transfer Tunay Torun
Rizespor, Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık imza attı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Skoda, Boriachuk, Garmash, Mithat Pala ve Fernandes'ten sonra yeşil-mavililerin 6. transferi oldu.
Rizespor, Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık imza attı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Skoda, Boriachuk, Garmash, Mithat Pala ve Fernandes'ten sonra yeşil-mavililerin 6. transferi oldu.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
6. transfer Tunay Torun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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