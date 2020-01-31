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31 Ocak 2020, Cuma
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6. transfer

6. transfer Tunay Torun

Rizespor, 'den ayrılan 'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık imza attı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Skoda, Boriachuk, Garmash, Mithat Pala ve Fernandes'ten sonra yeşil-mavililerin 6. transferi oldu.

Rizespor, 'den ayrılan 'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık imza attı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Skoda, Boriachuk, Garmash, Mithat Pala ve Fernandes'ten sonra yeşil-mavililerin 6. transferi oldu.

  1. 31.1.2020
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