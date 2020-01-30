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30 Ocak 2020, Perşembe
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Tunay Rize’de

Tunay Rize’de

'den ayrılan , ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

'den ayrılan , ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında resmi maça çıkmadı. Tunay kanatlarda ve orta alanda görev yapıyor.
  1. 30.1.2020
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