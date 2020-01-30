Ç.Rize'nin 6'ncı transferi: Tunay Torun - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Ç.Rize'nin 6'ncı transferi:

Ç.Rize'nin 6'ncı transferi: Tunay Torun

döneminin hareketli takımlarından , Başakşehir'den ayrılan 'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi ocak ayındaki 6'ncı transferini gerçekleştirdi.

Devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren , son olarak Başakşehir'den ayrılan 'u renklerine bağladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor'umuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun ile bugün sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde Tunay Torun, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı.

29 yaşındaki yeni transferimiz Tunay Torun'a tekrar kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Çaykur Rizespor daha önce Milan Skoda, Andril Boriachuk, Denys Garmash, Mithat Pala ve Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmıştı.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 17:22
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