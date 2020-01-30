Ç.Rize'nin 6'ncı transferi: Tunay Torun

Devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Çaykur Rizespor, son olarak Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'u renklerine bağladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor'umuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun ile bugün sözleşme imzaladı.



Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde Tunay Torun, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı.



29 yaşındaki yeni transferimiz Tunay Torun'a tekrar kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Çaykur Rizespor daha önce Milan Skoda, Andril Boriachuk, Denys Garmash, Mithat Pala ve Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmıştı.