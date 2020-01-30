Ç.Rize'nin 6'ncı transferi: Tunay Torun
Transfer döneminin hareketli takımlarından Çaykur Rizespor, Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi ocak ayındaki 6'ncı transferini gerçekleştirdi.
Devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Çaykur Rizespor, son olarak Başakşehir'den ayrılan Tunay Torun'u renklerine bağladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çaykur Rizespor'umuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun ile bugün sözleşme imzaladı.
Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde Tunay Torun, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı.
29 yaşındaki yeni transferimiz Tunay Torun'a tekrar kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
Çaykur Rizespor daha önce Milan Skoda, Andril Boriachuk, Denys Garmash, Mithat Pala ve Ivanildo Fernandes'i kadrosuna katmıştı.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 17:22
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ç.Rize'nin 6'ncı transferi: Tunay Torun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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