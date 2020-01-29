Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Tunay Torun ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Tunay Torun Çaykur Rizespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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