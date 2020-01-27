İsmail Kartal: 1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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: 1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz

İsmail Kartal: 1 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz

DG ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ’da Teknik Direktör , “1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

'in 19. haftasının kapanış maçında lider DG , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor , Sivasspor karşısında aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, "Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk yarı gerçekten doğru pozisyon alıp, doğru savunma yaptık. İyi mücadele ettik ve berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık. Yaptığımız değişiklik karşılığını buldu ve 1 golle öne geçtik. Oyunun son bölümüne kadar futbolcular verdiğim görevi gayet yerine getirdiler. Taktik ve disipline bağlı şekilde oynadık. Golden sonra birkaç tane daha pozisyonlarımız vardı. Doğru zamanda doğru pasları yapabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. Bizim en büyük eksiğimiz bugün 1-0'dan sonra ikinci golü de bulabilmek için şanslarımız vardı, bunu değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz içinde Sivasspor'da iyi bir takım. İyi futbol oynuyor, güçlü futbolcuları var. Son anlarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak biz bugün buradan 1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'da bugün elinden geleni yaptı özellikle ikinci yarı. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

  1. 28.01.2020
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