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26 Ocak 2020, Pazar
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Attamah ile yollar ayrıldı

Attamah ile yollar ayrıldı

, sezon başı döneminde kadrosuna dahil ettiği ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshetti.

Çaykur Rizespor, sezon başı döneminde kadrosuna dahil ettiği ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshetti. 25 yaşındaki Ganalı orta saha temsilcisinde 16 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı. Attamah, 'den ayrılarak kadroya katılmıştı.
  1. 26.1.2020
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