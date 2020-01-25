Rize’den büyük tepki

Çaykur Rize, G.Saray'a 2-1 yenilerek kupadan elendikleri maçın hakemlerine, "Birçok maçta ve özellikle G.Saray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Rizespor'un, Galatasaray karşısında son dakikada attığı gol faul gerekçesiyle iptal edilmişti.