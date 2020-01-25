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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Rize’den büyük tepki

Rize’den büyük tepki

, G.Saray'a 2-1 yenilerek kupadan elendikleri maçın hakemlerine, "Birçok maçta ve özellikle G.Saray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çaykur Rize, G.Saray'a 2-1 yenilerek kupadan elendikleri maçın hakemlerine, "Birçok maçta ve özellikle G.Saray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Rizespor'un, karşısında son dakikada attığı gol faul gerekçesiyle iptal edilmişti.

  1. 25.1.2020
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