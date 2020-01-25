Rize’den büyük tepki
Çaykur Rize, G.Saray'a 2-1 yenilerek kupadan elendikleri maçın hakemlerine, "Birçok maçta ve özellikle G.Saray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Çaykur Rize, G.Saray'a 2-1 yenilerek kupadan elendikleri maçın hakemlerine, "Birçok maçta ve özellikle G.Saray maçlarında neden haklarının yenildiğini sadece kulüp adına değil, Türk futbolu adına da her ortamda sormayı sürdüreceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Rizespor'un, Galatasaray karşısında son dakikada attığı gol faul gerekçesiyle iptal edilmişti.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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