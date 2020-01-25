Çaykur Rizespor Attamah ile yollarını ayırdı!
Süper Lig'de beklenmeyen ayrılık! Çaykur Rizespor, sezon başında Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı ön libero oyuncusu Joseph Attamah ile yollarını ayırdı ve sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, sezon başında İstanbul temsilcisi Medipol Başakeşhir'den kadrosuna kattığı Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Rizespor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"
- 25.01.2020
- Güncelleme: 25.01.2020 17:00
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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