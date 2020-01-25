Çaykur Rizespor Attamah ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, sezon başında İstanbul temsilcisi Medipol Başakeşhir'den kadrosuna kattığı Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Rizespor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"