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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Attamah ile yollarını ayırdı!

Çaykur Rizespor Attamah ile yollarını ayırdı!

'de beklenmeyen ayrılık! , sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı ön libero oyuncusu ile yollarını ayırdı ve sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

ekiplerinden Rizespor, sezon başında İstanbul temsilcisi Medipol Başakeşhir'den kadrosuna kattığı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Rizespor'un konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 17:00
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