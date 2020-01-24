"Böyle elenmek üzüyor"
Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzatmalarda attıkları golün iptal edilmesine isyan etti.
Rize Teknik Direktörü İsmail Kartal, uzatmalarda attıkları golün iptal edilmesine isyan etti. Kartal, "Bu maç daha çok tartışılır. Maçtan sonra hakemin yanına gittim. Hocam neden iptal ettiniz? diye sordum. Dedi ki, kaleciye faul var. Kaleciye faul yok. Galatasaraylı iki oyuncu çarpışıyor" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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