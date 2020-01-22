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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Çaykur Rize’den imza töreni

Çaykur Rize’den imza töreni

, Ukraynalı forvet (solda) ve Portekizli defans oyuncusu 'e (sağda) imza töreni düzenledi.

, Ukraynalı forvet (solda) ve Portekizli defans oyuncusu 'e (sağda) imza töreni düzenledi. 23 yaşındaki stoper Lizbon'dan 6 aylığına, 23 yaşındaki forvet ise 'ten 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.
  1. 22.1.2020
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