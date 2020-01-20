Rizespor Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 18. haftasına Çaykur Rizespor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İlk devreyi 20 puanla 12. sırada kapatan Karadeniz ekibi, 13. sıradaki Gençlerbirliği ile Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Rizespor ve Gençlerbirliği taraftarları, bu kritik karşılaşmanın gününü, saatini, yayıncısını ve muhtemel 11'ini merak ediyor... İşte Rizespor ve Gençlerbirliği arasında oynanacak bu mücadeleye dair bilmeni gerekenler...
Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk devrenin son mücadelesinde Rizespor sahasında Fenerbahçe ile oynamış ve mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Konuk ekip Gençlerbirliği ise Beşiktaş deplasmanında sahne almış ve müsabakadan 4-1 mağlup ayrılmıştı..
RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Erbil yapacak. Dev müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak..
MUHTEMEL 11'LER;
RİZESPOR: Gökhan - Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda.
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio.
Çaykur Rizespor'da cezalı Vetrih ve Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek.
İç Anadolu ekibinde ise sakatlığı süren Arda Kızıldağ ve cezalılar Yasin Pehlivan ile Nadir Çiftçi forma giyemeyecek.
"ÖRNEK KULÜBÜZ"
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, altyapının önemine dikkat çekti. Cavcav, "Altyapıdan en az 6-7 futbolcumuz var. Altyapımızından yetişmiş Mert kardeşimiz Roma'da oynuyor. TFF, A takımlarda, altyapıdan yetişmiş 2 veya 3 futbolcunun oynama mecburiyetini getirirse herkes altyapıya çok daha fazla önem verir" dedi..
NADİR'E CEZA!
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus'a sportmenliğe aykırı hareketten kırmızı gören Nadir Çiftçi'ye 30 bin euro para cezası verdi. Hata yapan futbolculara karşı disiplin cezalarının kararlılıkla uygulandığı vurgulandı..
RİZE'DEN 3 TRANSFER DAHA
Skoda ve Harmash'ı alarak kadrosuna güç katan Rize, transferde hız kesmiyor. Yeşil-mavililerin sportif direktörü Yılmaz Bal, "3 transfer daha yapacağız. Taraftarlarımız bize destek olmaya devam etsinler. Birlikte başarılara koşacağız" diye konuştu.
EL KABİR GÖNDERİLDİ
Çaykur Rizespor, El Kabir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Ligde 2. haftadaki Sivasspor maçında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu..
- 20.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Rizespor Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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