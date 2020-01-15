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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Rizespor’dan 3 daha

Rizespor’dan 3 transfer daha

Skoda ve Harmash'ı alarak kadrosuna güç katan , transferde hız kesmiyor.

Skoda ve Harmash'ı alarak kadrosuna güç katan , transferde hız kesmiyor. Yeşil-mavililerin sportif direktörü Yılmaz Bal, "3 daha yapacağız. Taraftarlarımız bize destek olmaya devam etsinler. Birlikte başarılara koşacağız" diye konuştu
  1. 15.1.2020
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