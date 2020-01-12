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12 Ocak 2020, Pazar
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Rizespor’dan şov

Rizespor’dan şov

Yeşil-mavililer, ikinci yarı öncesi flaş transferlere imza attı. Çaykur Rize, golcü oyuncu ile orta saha Denys Harmash’ı kadrosuna kattı.

'in ilk yarısında hedeflerinin uzağında kalan 'da dün sıcak gelişmeler vardı. İkinci devre üst sıralara çıkmayı hedefleyen ekibi, flaş transferlere imza attı. Yeşilmavililer, ile Denys Garmash'ı kadrosuna kattı. Slavia Prag'ın golcüsü Skoda ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Çaykur Rizespor, 'in orta sahası Harmash'ı da sezon sonuna kadar kiraladı.

MELNJAK MESAJI NET
Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımlarında oynayan futbolcuları devre arasında etmenin zor olduğunu belirtip, "Büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı kiraladık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet" açıklamasında bulundu. Bal, transferin gözde ismi Melnjak için de net konuştu: "Kesinlikle takımda kalacak."

  1. 12.1.2020
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