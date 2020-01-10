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10 Ocak 2020, Cuma
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Rizespor’a 4

Rizespor’a 4 transfer

, Harmash'ın dışında 4 daha yapacaklarını aktardı. Bal, "4 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Hepsi 10 güne netleşir. Yerli olarak sol bek arayışımız var. Yerli bir forvet düşünüyoruz. Diğer transferler yabancı olacak" bilgisini verdi.

Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Harmash'ın dışında 4 daha yapacaklarını aktardı. Bal, "4 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Hepsi 10 güne netleşir. Yerli olarak sol bek arayışımız var. Yerli bir forvet düşünüyoruz. Diğer transferler yabancı olacak" bilgisini verdi.

  1. 10.1.2020
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