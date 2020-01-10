Derbiyi Keçi kazandı

Ankaragücü, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer Başkent ekibi TFF 1. Lig'den Keçiörengücü ile karşılaşırken, rakibine 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni transfer Bokila attı.