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10 Ocak 2020, Cuma
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Derbiyi Keçi kazandı

Derbiyi Keçi kazandı

, 'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer ekibi 1. Lig'den ile karşılaşırken, rakibine yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni attı.

, 'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer ekibi 1. Lig'den ile karşılaşırken, rakibine yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni attı.

  1. 10.1.2020
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