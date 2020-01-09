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09 Ocak 2020, Perşembe
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Veysel Rize'ye

Veysel Rize'ye

Transferin hareketli kulüplerinden , devi Dynamo Kiev'den orta saha Denys Harmash'ı alarak ses getirirken, şimdi de 'nın kaptanı 'nın işini bitirmek üzere.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-mavililerin Paşa'nın ikinci yarı sezon planlamasında yer almayan Veysel'le el sıkıştığı öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon lacivert- beyazlılarda 16 karşılaşmada görev alırken, 2 gol, 1 asist yaptı.

  1. 9.1.2020
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