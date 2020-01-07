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07 Ocak 2020, Salı
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Rizespor'dan sürpriz çıkışı!

Rizespor'dan sürpriz Emmanuel Adebayor çıkışı!

'de sürprizi yaşanıyor... Daha önce Medipol Başakşehir ve Kayserispor formalarını terleten yıldız golcü için Karadeniz ekibi devreye girdi! Togolu yıldızın menajeri ile kısa süre içerisinde görüşme yapacak olan Rizespor, mali anlamda uzlaşmaya varılması halinde kısa süre içerisinde Adebayor'u kampa dahil edecek! İşte detaylar...

Transferde adı Aston Villa'yla ciddi şekilde anılan için devreye girdi. Son olarak Dinamo Kiev'den Harmash'ı kadrosuna katan Yeşil-Mavililer yıldız oyuncu hakkında karar aşamasında.

Hürriyet'in haberine göre, sezonun ikinci yarısında çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Çaykur Rizespor'da çalışmaları tam gaz devam ediyor. Önceki gün Dinamo Kiev forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Harmash'a imza attıran sportif direktör Yılmaz Bal'ın yeni takviyeler için de yoğun bir çalışma içerisinde olduğu belirlendi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör İsmail Kartal'ın forvete de mutlaka transfer istediği öğrenilirken özellikle Kayserispor'dan ayrılan Adebayor'un üzerinde durduğu öğrenildi. Adı son günlerde ciddi şekilde Aston Villa ile anılan Togolu yıldızın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Rizespor eğer uygun bir yıllık ücret ortaya çıkması halinde bu transferde yol haritasını belirleyecek.

EL KABIR'E YOL GÖRÜNDÜ

Bu arada Çaykur Rizespor'da yolların ayrılacağı isimlerle de görüşmeler devam ediyor. Forvetlerden El Kabir'e takımda düşünülmediği iletildi. Başarılı oyuncu için gelen teklif olması halinde kolaylık sağlanacak. Öte yandan sezon başında Altınordu'dan kadroya katılan Yusuf Acer de 1. Lig'e kiralanacak.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 10:40
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