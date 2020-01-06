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06 Ocak 2020, Pazartesi
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'den flaş açıklaması!

Lukas Podolski'den flaş Çaykur Rizespor açıklaması!

Bir dönem 'da forma giyen ve bu ararlar ismi ile anılan 34 yaşındaki Alman forvet , iddialarını yalanladı.

Vissel Kobe ile sözleşmesi yakın zamanda sona erecek olan Alman futbolcu 'nin, ekiplerinden 'a olacağı iddia edilmişti.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ''Benim bilgim yok. Yönetim tarafından önüme gelirse böyle bir bilgi bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok'' ifadelerini kullanmıştı.

Transfer iddiaları karşısında sessizliğini bozan Podolski, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İŞTE LUKAS PODOLSKI'NİN O AÇIKLAMASI

"Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay.. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz..."

  1. 06.01.2020
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