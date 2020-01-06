Lukas Podolski'den flaş Çaykur Rizespor açıklaması!

Vissel Kobe ile sözleşmesi yakın zamanda sona erecek olan Alman futbolcu Lukas Podolski'nin, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ''Benim bilgim yok. Yönetim tarafından önüme gelirse böyle bir bilgi bunu değerlendiririz. Ama şu an Podolski gündemimizde yok'' ifadelerini kullanmıştı.

Transfer iddiaları karşısında sessizliğini bozan Podolski, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İŞTE LUKAS PODOLSKI'NİN O AÇIKLAMASI

"Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay.. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz..."