Denys Harmash Rizespor’da

Rizespor, D.Kiev'den Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul'daki görüşmenin ardından sözleşmeyi imzaladı ve Antalya kampına katıldı. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, "Şu an Podolski gündemimizde yok" dedi.
Rizespor, D.Kiev'den Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İstanbul'daki görüşmenin ardından sözleşmeyi imzaladı ve Antalya kampına katıldı. Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, "Şu an Podolski gündemimizde yok" dedi.
- 6.1.2020
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