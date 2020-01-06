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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Denys Harmash Rizespor’da

, D.Kiev'den 'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'daki görüşmenin ardından sözleşmeyi imzaladı ve katıldı. Öte yandan , "Şu an Podolski gündemimizde yok" dedi.

, D.Kiev'den 'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'daki görüşmenin ardından sözleşmeyi imzaladı ve katıldı. Öte yandan , "Şu an Podolski gündemimizde yok" dedi.

  1. 6.1.2020
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