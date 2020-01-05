Ç. Rize’de 4 ayrılık

Çaykur Rizespor'da stoper Chatziisaias, kanat Nill De Pauw, forvet Mostapha El Kabir'in kendisine kulüp bulması istendi. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Acer'in de başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. Chatziisaias 9, De Pauw 7, El Kabir sadece 2 lig maçında süre almıştı.