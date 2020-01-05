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05 Ocak 2020, Pazar
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Ç. ’de 4 ayrılık

Ç. Rize’de 4 ayrılık

 Rizespor'da stoper Chatziisaias, kanat Nill De Pauw, forvet 'in kendisine kulüp bulması istendi.

Rizespor'da stoper Chatziisaias, kanat Nill De Pauw, forvet 'in kendisine kulüp bulması istendi. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Acer'in de başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. Chatziisaias 9, De Pauw 7, El Kabir sadece 2 lig maçında süre almıştı.

  1. 5.1.2020
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