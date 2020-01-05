Ç. Rize’de 4 ayrılık
Çaykur Rizespor'da stoper Chatziisaias, kanat Nill De Pauw, forvet Mostapha El Kabir'in kendisine kulüp bulması istendi.
Çaykur Rizespor'da stoper Chatziisaias, kanat Nill De Pauw, forvet Mostapha El Kabir'in kendisine kulüp bulması istendi. Ayrıca genç futbolcu Yusuf Acer'in de başka bir takıma kiralanmasına karar verildi. Chatziisaias 9, De Pauw 7, El Kabir sadece 2 lig maçında süre almıştı.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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