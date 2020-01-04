Çaykur Rizespor yıldız peşinde

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, devre arası transferi için görüştükleri isimler olduğunu, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncu almak zorunda olduklarını söyledi. Portekiz ve Fransa'dan oyuncular izlediklerini ifade eden Bakır, "Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak zorundayız. Alınanlar, gidecekleri şekillendirecek" bilgisini verdi.