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04 Ocak 2020, Cumartesi
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yıldız peşinde

Çaykur Rizespor yıldız peşinde

Bakır, devre arası transferi için görüştükleri isimler olduğunu, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncu almak zorunda olduklarını söyledi.

Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, devre arası transferi için görüştükleri isimler olduğunu, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncu almak zorunda olduklarını söyledi. Portekiz ve 'dan oyuncular izlediklerini ifade eden Bakır, "Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak zorundayız. Alınanlar, gidecekleri şekillendirecek" bilgisini verdi.

  1. 4.1.2020
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