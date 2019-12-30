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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Beklenmedik bir şut

Beklenmedik bir şut

Ç.Rize’nin hocası Kartal, yenilgiyi Jailson’un müthiş şutuna bağladı. Kartal “Mağlubiyeti hak etmedik” dedi.

Karadeniz temsilcisinin sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal üzgündü. Kartal "Oyunu planladığımız gibi götürüyorduk. Ortada geçen bir mücadeleydi. Beklemediğimiz bir gol yedik. Çalıştığımız bir korner golü attık. İkinci yarı oyunu kontrol etmeye çalıştık ama kontradan istediğimiz pozisyonları bulamadık" dedi. Rizespor'un hocası "Oyunun karşılığı bu skor değildi. Pozisyon vermedik ama uzaktan beklenmedik bir şutla maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.
  1. 30.12.2019
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