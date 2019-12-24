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24 Aralık 2019, Salı
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’ın içine doğdu

Oğulcan’ın içine doğdu

Rizespor'da 3. golünü 'ya atan Çağlayan, attığı golün hikayesini anlattı.

23 yaşındaki genç forvet, "Ligde sadece 9 maçta oynadım. 3 gol 3 asist yaptım. Maçtan önce arkadaşlarıma gol atacağımı söylemiştim, içime doğmuştu" dedi.

MUHAMMET DELAL
  1. 24.12.2019
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