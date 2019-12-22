Zaferin adı Rize

Yeni Malatya Stadı'nda dün mutlu sona ulaşan taraf Çaykur Rizespor'du. Sezonun flaş takımları arasında yer alan Malatyaspor'a konuk olan Karadeniz ekibi, güçlü rakibine şans tanımadı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil-mavililer, ikinci kez güldüğü dış sahada 6 hafta sonra kazandı. Maçta gol perdesini açan Oğulcan, skoru belirleyen golde de asisti yapan adamdı. Sahasındaki galibiyet özlemi 3 maça çıkan Malatyaspor da son 7 haftada 7 puan topladı. Öne çıkan dakikalar ise şöyle: Maça hızlı başlayan konuk Çaykur Rizespor'du. 6. dakikada Melnjak soldan kesti. Kaleci Farnolle'den seken topu Oğulcan, ağlara gönderdi: 0-1. 10'da Özer sağdan ortaladı. Jahovic'in uygun durumadaki kafa vuruşu kalecide kaldı. 23'te Melnjak'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 56'da Gökhan Töre'nin şutu direği sıyırdı. 72'de Oğulcan'a pasına hareketlenen Aminu, altı pas üzerinden fileleri havalandırdı: 0-2.

'BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU'

Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yüzü gülüyordu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Kartal, "Bizim için çok iyi oldu. Dış sahada alınan 3 puan da çok önemli. Bu galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için gelecek hafta Fenerbahçe'yi yenmeliyiz" açıklamasını yaptı.

'YENİLGİYİ HAK ETTİK'

Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından net ifadeler kullandı. Rakibin kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini belirten Yalçın, "İlk yarının en kötü maçını oynadık. Daha kötüsü olduğunu sanmam. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Yenilgiyi hak ettik" ifadelerini kullandı.