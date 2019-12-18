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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Limit aşımına isyan

Limit aşımına isyan

Harcama limitinin yüzde 40’a çıkması kulüpleri isyan ettirdi. ve Ç. başkanları ’ye sitem etti.

'nin harcama limitini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasına tepki gösteren kulüpler arasına ve 'de eklendi. Denizli başkanı Ali Çetin, "Karar bizim işimize yaramayacak. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Yüzde 30'a bile karşıyız. Parayı harcamak kolay ama kazanmak çok zor" dedi. başkanı Hasan ise, "İpin ucu kaçırıldığı zaman nereye kadar gider bilmiyorum. Harcama limitinin yükselmesiyle Türk futbolu kurtulmaz. Türk futbolunun kendi bir anayasası olmalı. Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olmalı" ifadeleriyle kararı eleştirdi.
  1. 18.12.2019
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