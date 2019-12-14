Rizespor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 17 puanla 12. sırada bulunurken, konuk takım ise 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Rizespor-Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, ligde küme düşme hattında yer alan Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi Karadeniz temsilcisinin 17 puanı, İstanbul ekibinin ise 12 puanı bulunuyor.
RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor'un evinde Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele saat 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan - Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Umar, Samudio, Oğulcan
Sakat: Barış, Moroziuk, Nill De Pauw, Sasse
Cezalı: Yok
Kasımpaşa: Fatih Öztürk - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Sadiku, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, Koita
Sakat: Yusuf, Pavelka, Thiam, Ramazan, Veigneau
Cezalı: Hafez
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
- Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (3M), tek galibiyetini son karşılaşmada deplasmanda aldı 1-0. Karadeniz ekibi, rakibini Nisan 2008'den bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor.
- Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın 2014/15'ten bu yana deplasmanda en fazla yendiği rakibi Rizespor (3G 1M).
- Evinde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanan Rizespor, Aralık 2004'ten bu yana Süper Lig'de dört maçlık seri yakalayamıyor.
- Süper Lig'de dört maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, son dört haftada puan alamayan iki takımdan biri (Ankaragücü ile birlikte).
- Bu sezon iç saha maçlarında en fazla ikili mücadele (423) ve hava topu (161) kazanan Süper Lig takımı Rizespor.
- Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla orta yapan takım olan Kasımpaşa (366), buna rağmen henüz kafa golü atamayan iki ekipten biri (Gençlerbirliği ile birlikte).
- Rizespor bu sezon skor olarak geriye düştüğü yedi Süper Lig maçını da kaybetti. Ligde şu ana kadar skor dezavantajını lehine çeviremeyen iki takımdan biri Karadeniz temsilcisi (Ankaragücü ile birlikte).
- Braian Samudio, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (1 gol & 1 asist).
- Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Rizespor olan Mustafa Pektemek (5; Ankaragücü ve Başakşehir ile birlikte), rakibine karşı forma giydiği son iki karşılaşmada üç gol kaydetti.
- Ricardo Quaresma, geçen sezon Rizespor'a karşı forma giydiği son Süper Lig maçında üç asist yapmıştı (Ekim 2018).
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Rizespor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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