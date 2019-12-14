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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Rizespor - Kasımpaşa | CANLI

'in 15. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'in 15. haftasında , ligde küme düşme hattında yer alan 'yı ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Abarhoun, Talbi, Vetrih, Diomande, Abdullah, Boldrin, Samudio, Umar Aminu, Oğulcan

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Özgür, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa, Koita

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (3M), tek galibiyetini son karşılaşmada deplasmanda aldı 1-0. Karadeniz ekibi, rakibini Nisan 2008'den bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor.
  • Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın 2014/15'ten bu yana deplasmanda en fazla yendiği rakibi Rizespor (3G 1M).
  • Evinde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanan Rizespor, Aralık 2004'ten bu yana Süper Lig'de dört maçlık seri yakalayamıyor.
  • Süper Lig'de dört maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, son dört haftada puan alamayan iki takımdan biri (Ankaragücü ile birlikte).
  • Bu sezon iç saha maçlarında en fazla ikili mücadele (423) ve hava topu (161) kazanan Süper Lig takımı Rizespor.
  • Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla orta yapan takım olan Kasımpaşa (366), buna rağmen henüz kafa golü atamayan iki ekipten biri (Gençlerbirliği ile birlikte).
  • Rizespor bu sezon skor olarak geriye düştüğü yedi Süper Lig maçını da kaybetti. Ligde şu ana kadar skor dezavantajını lehine çeviremeyen iki takımdan biri Karadeniz temsilcisi (Ankaragücü ile birlikte).
  • Braian Samudio, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (1 gol & 1 asist).
  • Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Rizespor olan Mustafa Pektemek (5; Ankaragücü ve Başakşehir ile birlikte), rakibine karşı forma giydiği son iki karşılaşmada üç gol kaydetti.
  • Ricardo Quaresma, geçen sezon Rizespor'a karşı forma giydiği son Süper Lig maçında üç asist yapmıştı (Ekim 2018).
  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 14:59
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