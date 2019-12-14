Rize: İyilik mi kötülük mü göreceğiz
Sapma kararıyla ilgili bir açıklama da Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'dan geldi.
Sapma kararıyla ilgili bir açıklama da Çaykur Rize'den geldi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Bizim için değişen bir şey olmayacak. Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz. Kalamayanlara iyilik mi yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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