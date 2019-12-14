Rize: İyilik mi kötülük mü göreceğiz

Sapma kararıyla ilgili bir açıklama da Çaykur Rize'den geldi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Bizim için değişen bir şey olmayacak. Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz. Kalamayanlara iyilik mi yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.