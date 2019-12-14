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14 Aralık 2019, Cumartesi
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: İyilik mi kötülük mü göreceğiz

Rize: İyilik mi kötülük mü göreceğiz

Sapma kararıyla ilgili bir açıklama da Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'dan geldi.

Sapma kararıyla ilgili bir açıklama da Çaykur 'den geldi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Bizim için değişen bir şey olmayacak. Sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz. Kalamayanlara iyilik mi yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

  1. 14.12.2019
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