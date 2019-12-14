İsmail Kartal: “6-7 tane net pozisyona girip 1 tane atamıyorsak, kendimize bakıp eleştirmemiz gerekiyor”
Süper Lig’in 15. hafta karşılaşmalarında evinde Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İsmail Kartal, kendisine istifa çağrısında bulunan taraftarların serzenişini haklı bulduğunu dile getirerek, “Onlardan bu sonuç için özür diliyoruz” dedi.
"TARAFTAR HAKLIDIR"
Çaykur Rizespor taraftarının istifa çağrısını haklı bulduğunu dile getiren Kartal, "Açık konuşmamız gerekirse, taraftarımız haklıdır. Taraftar kendi takımının gol atmasını ve galip gelmesini ister. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Taraftarımızdan şunu beklerdim; maç oynanırken, penaltı atılırken ve oyuna bir oyuncu girerken bizim oyuncumuzu desteklemesini beklerdim. Rizespor bir tane. Buraya antrenör gelip gider. Sahada mücadele eden oyuncularımızı bugün taraftarımızın desteklemesini beklerdim" ifadelerini kullandı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
İsmail Kartal: “6-7 tane net pozisyona girip 1 tane atamıyorsak, kendimize bakıp eleştirmemiz gerekiyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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