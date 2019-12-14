Çaykur Rizespor 0-3 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 3-0 mağlup olurken yeşil mavili takımın taraftarları yönetimden ve teknik ekipten istifasını istedi.

KASIMPAŞA 5 MAÇ SONRA...

Konuk ekipte ise Kemal Özdeş'in ardından göreve getirilen Tayfur Havutçu, takımıyla ilk zaferini aldı. Bu sonucun ardından ev sahibi Çaykur Rizespor 17 puanda kalırken, Kasımapaşa 5 maç sonunda galibiyet alarak puanını 15 yaptı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

13. dakikada Koita'nın göğüs pasında, ceza sahası dışı sağ çaprazda Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahasına giren Koita bekletmeden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada sol kanattan Diomande'nin ortasında penaltı noktasında Vetrih'in kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ün kucağında kaldı.

27. dakikada İstanbul temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken top penaltı noktası civarındaki Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

41. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesiyle pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

47. dakikada Scepovic'in sağdan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Umar'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çelmeyi başardı.

48. dakikada kornerden gelen topta hareketlenmek isteyen Scepovic'in düşürülmesi ile maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Boldrin'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesinin ardından kale direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

61. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Oğulcan Çağlayan'ın vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

64. dakikada soldan Umar'ın ceza sahasına pasında Scepovic'in kontrol edip dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

82. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde Khalili'nin penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla sert şutunda top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Kasımpaşa farkı üçe yükseltti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Hajradinovic, topu boş durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.