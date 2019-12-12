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12 Aralık 2019, Perşembe
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Paşa’yla nefes alacağız

Paşa’yla nefes alacağız

'den puansız ayrılan Rizespor, sahasındaki maçına kilitlendi. golcüsü Samudio, Kayseri'de yedikleri golden önce 'ya net bir faul yapıldığını savunurken, bu yenilgiyi Kasımpaşa maçıyla telafi etmek istediklerini belirtti.

'den puansız ayrılan Rizespor, sahasındaki maçına kilitlendi. golcüsü Samudio, Kayseri'de yedikleri golden önce 'ya net bir faul yapıldığını savunurken, bu yenilgiyi Kasımpaşa maçıyla telafi etmek istediklerini belirtti. 23 yaşındaki genç santrfor, "Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Çünkü ilk yarıda 3 maç kaldı. Kasımpaşa'nın ardından Yeni ile deplasmanda, F.Bahçe ile sahamızda oynayacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Kasımpaşa maçında 3 puanı alıp derin bir nefes almak istiyoruz" yorumunu yaptı.
Muhammet DELAL
  1. 12.12.2019
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