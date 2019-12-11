Samudio: "Kasımpaşa maçında 3 puanı almak istiyoruz"
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Braian Samudio, 14 Aralık Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçını kazanarak rahat bir nefes almak istediklerini söyledi.
Samudio, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında yaşadıkları mağlubiyetin morallerini bozduğunu belirtti.
Maçta kalelerinde gördükleri golden önce takım arkadaşı Orhan Ovacıklı'ya net bir faul yapıldığını savunan Paraguaylı oyuncu, şöyle devam etti:
"Pozisyonu en az 5 kere izledim. Pozisyon net bir şekilde faul. VAR hakemi de pozisyona bakması için maçın hakemini çağırdı ama ne yazık ki vermedi. Sonucunda gol oldu. Bizi üzen bir pozisyon. Tabii biz bunun üstesinden maç içerisinde gelebilirdik ama olmadı. Bu tip pozisyonlarda hakemlerin biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz."
Samudio, bulundukları konumun çok memnun edici olmadığını kaydederek, "Teorik olarak baktığınız zaman iyi bir kadromuz var. Bulunduğumuz konumdan daha üst bir konumda olmamız gerekiyordu. Farklı hedefler içinde olmamız gerekiyordu. Ne yazık ki bir istikrar yakalayamadık. Şu anda hem hocamız hem biz bu durumdan 'Daha istikrarlı duruma nasıl geçeriz?', onu düşünüyoruz. Onun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışarak aşacağız." diye konuştu.
Kasımpaşa ile oynayacakları maçın çok değerli olduğuna vurgu yapan Samudio, şunları kaydetti:
"İçeride oynadığımız maçlarda daha iyi oynuyoruz ve daha iyi hazırlanıyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Çünkü ilk yarıda 3 maç kaldı. Kasımpaşa'nın ardından Yeni Malatyaspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile kendi sahamızda oynayacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Kasımpaşa maçında 3 puanı alıp derin bir nefes almak istiyoruz."
- 11.12.2019
- Galatasaray maçı öncesi Paris Saint-Germain'in içi yangın yeri! "Kim daha büyük yıldız" yarışı
- Babel'den şok paylaşım! Taraftarlar anlam veremedi
- Yeni Eljif Elmas geliyor! Görüşmeler başladı... Son dakika transfer haberleri
- Everton'da yeni aday Ancelotti
- Gençlerbirliği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
- Beşiktaş, Süper Lig'den sol bek alıyor! Avcı'nın Caner Erkin planı...
- Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den 'feda'karlık!
- Hayalleri suya düştü... Yusuf Yazıcı böyle açıklandı! Fransızlar...
- Fatih Terim'den son dakika değişikliği! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
- Belçika basını resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
-
Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
-
Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Samudio: "Kasımpaşa maçında 3 puanı almak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.