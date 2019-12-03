Ligde de kupada da coşacak - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Ligde de kupada da coşacak

Ligde de kupada da coşacak

Ligde de kupada da coşacak

'de 'yı 3-1 yenen Atmaca'da moraller düzeldi. , 'de bu galibiyeti perçinlemek istediklerini söylerken, kupada da iddialı olduklarını belirtti.

'de 'yı 3-1 yenen Atmaca'da moraller düzeldi. , 'de bu galibiyeti perçinlemek istediklerini söylerken, kupada da iddialı olduklarını belirtti. Bakır, "Kayseri maçında 3 puan istiyoruz. Kupada da ilerlemeye çalışıyoruz. Turu geçmek için avantaj sağlamak istiyoruz. Amacımız her iki kulvarda kazanan takım olabilmek" dedi.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ligde de kupada da coşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN