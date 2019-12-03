Ligde de kupada da coşacak

Rize'de Konya'yı 3-1 yenen Atmaca'da moraller düzeldi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Kayseri'de bu galibiyeti perçinlemek istediklerini söylerken, kupada da iddialı olduklarını belirtti. Bakır, "Kayseri maçında 3 puan istiyoruz. Kupada da ilerlemeye çalışıyoruz. Turu geçmek için avantaj sağlamak istiyoruz. Amacımız her iki kulvarda kazanan takım olabilmek" dedi.