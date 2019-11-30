Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u misafir edecek. Sporseverler de karşılaşmaya dair önemli bilgileri araştırıyor... Peki, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde....



Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak ve karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey üstlenecek.



ÇAYKUR RİZESPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Çaykur Rizespor: Gökhan - Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Diomande, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, Scepovic

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı - Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic



Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Boldrin, Vetrih ve Atakan forma giyemeyecekken; Konyaspor'da ise Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic, Savaş Polat'ın sakatlıkları sürüyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 15-400 TL arasında değişirken, deplasman tribününün bilet fiyatları 19,50 TL olarak belirlendi.

Evindeki son 2 maçı kazanan Rizespor, Konyaspor'u mağlup ederek bu serisini devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise bu mücadeleyle çıkışa geçmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇINA DAİR TÜM BİLGİLER:

* Konyaspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (5B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Rizespor, Konyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

* Konyaspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda Galatasaray'ın (19 maç) ardından en fazla karşılaşıp mağlup edemediği takım Rizespor (11 maç; 8B 3M). Rizespor'un ise Süper Lig'de evinde en fazla maçta karşılaşıp yenilmediği takım Konyaspor.

* Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunun son üç iç saha karşılaşmasında yakaladı.

* Süper Lig'de oynadığı son iki maçta gol atamayan Konyaspor bu karşılaşmayı da boş geçerse, Aykut Kocaman yönetiminde yaşadığı en uzun kuraklığı egale etmiş olacak (Ekim 2005, Nisan 2006 & Ekim-Kasım 2015).

* Süper Lig'in 12'nci haftasında isabetli şut çekemeyen tek takım olan Rizespor (vs Denizlispor), Opta'nın detaylı analiz etmeye başladığı 2014/15 sezonundan bu yana üst üste iki maçı isabet bulamadan tamamlamıyor.

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım olan Rizespor (6), rakip filelere henüz kafa golü gönderemedi. Konyaspor ise şu ana kadar kalesinde kafa golü görmeyen üç ekipten biri (Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte).

* Süper Lig'de şu ana kadar ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım olan Konyaspor'un (7), deplasmanda kalesinde gördüğü son beş gol bu şekilde geldi.

* Bu sezon skor olarak geriye düştüğü Süper Lig maçlarında puan alamayan iki takımdan biri Rizespor (6 maç; 7 maçta geriye düşen Ankaragücü ile birlikte).

* Rizespor'un bu sezon iç sahada attığı gollerin %43'ünü kaydeden Braian Samudio (3/7), forma giydiği altı maçta sırasıyla bir gol attı, bir sonraki karşılaşmayı boş geçti. Paraguaylı oyuncu, seyircisi önünde çıktığı son maçta Antalyaspor filelerini havalandıramadı.

* Süper Lig'de Rizespor'a rakip olduğu son 11 maçın sadece birini kaybeden Aykut Kocaman (4G 6B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (Konyaspor 0-2 Rizespor).