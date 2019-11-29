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29 Kasım 2019, Cuma
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’den öneri

Rize’den öneri

Başkanı Hasan , hakem hatalarının azaltılmasına yönelik 'ye öneride bulundu. Kartal, "Hakemlerin bariz hataları varsa bir standart koyup, para cezası getirilmeli" dedi.

Başkanı Hasan , hakem hatalarının azaltılmasına yönelik 'ye öneride bulundu. Kartal, "Hakemlerin bariz hataları varsa bir standart koyup, para cezası getirilmeli" dedi.
  1. 29.11.2019
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