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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Galibiyet sözü

Galibiyet sözü

Rize'nin sambacısı Sasse, maçında galibiyet sözü verdi. Sasse, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldıklarını belirterek, "Son aldığımız mağlubiyeti unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

'den puansız ayrılan , sahasında 'u yenerek bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Atmaca'nın 6 maçta 1 asist yapan 22 yaşındaki Brezilyalı maestrosu Sasse, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldıklarını belirterek, "Son aldığımız mağlubiyeti unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ne kadar çok maç kazanırsak o kadar iyi olacak. İlk yarıyı daha iyi sonuçlar alarak tamamlamalıyız. İkinci yarı çok daha fazla puan toplayarak ligi çok daha iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum" diye iddialı konuştu.
  1. 27.11.2019
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