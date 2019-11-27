Galibiyet sözü
Rize'nin sambacısı Sasse, Konya maçında galibiyet sözü verdi. Sasse, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldıklarını belirterek, "Son aldığımız mağlubiyeti unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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