Çaykur Rizesporlu futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Sasse yeteneklerini sergilemek istiyor

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Yan Medeiros Sasse, 'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Sasse, Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda beklenen performansın uzağında kaldıklarını belirtti.

maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Son aldığımız mağlubiyeti unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ne kadar çok maç kazanırsak o kadar iyi olacak. İlk yarıyı daha iyi sonuçlar alarak tamamlamalıyız. İkinci yarı çok daha fazla puan toplayarak ligi çok daha iyi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yan Sasse, kendi performansına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Her futbolcu gibi benim de hedefim en üst seviyelere gelmektir. Onun için hem yeteneklerimi hem de antrenmanda çalıştıklarımı sahaya yansıtmak istiyorum. Tek amacım bu. Futbolcu sahanın içinde ne kadar kalırsa hem yeteneklerini hem de fiziksel özelliklerini sahaya yansıtabilir. Hocamız bana görev verdiği sürece elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Daha fazla süre alırsam daha fazla yeteneklerimi de göstereceğimi düşünüyorum."

  1. 26.11.2019
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