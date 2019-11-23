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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Horoz’a hazır

Rize Horoz’a hazır

Denizlispor deplasmanında ter dökecek 'de yönetici , yenilgiyi akıllarından bile geçirmediklerini belirtti. Bakır, "Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. En az bir puan hedefliyoruz" diye konuştu.

Denizlispor deplasmanında ter dökecek 'de yönetici , yenilgiyi akıllarından bile geçirmediklerini belirtti. Bakır, "Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. En az bir puan hedefliyoruz" diye konuştu.

  1. 23.11.2019
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