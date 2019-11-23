Rize Horoz’a hazır
Denizlispor deplasmanında ter dökecek Rize'de yönetici Hasan Yavuz Bakır, yenilgiyi akıllarından bile geçirmediklerini belirtti. Bakır, "Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. En az bir puan hedefliyoruz" diye konuştu.
Denizlispor deplasmanında ter dökecek Rize'de yönetici Hasan Yavuz Bakır, yenilgiyi akıllarından bile geçirmediklerini belirtti. Bakır, "Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. En az bir puan hedefliyoruz" diye konuştu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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