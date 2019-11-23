Rize Horoz’a hazır

Denizlispor deplasmanında ter dökecek Rize'de yönetici Hasan Yavuz Bakır, yenilgiyi akıllarından bile geçirmediklerini belirtti. Bakır, "Deplasmanda oynayacağımız için daha dikkatli olmalıyız. En az bir puan hedefliyoruz" diye konuştu.