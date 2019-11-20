Rizespor sakata geldi

Denizli deplasmanında ter dökecek Rize'de sakat futbolcuların çokluğu İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Kartal, kaleci Gökhan, Vetrih, Oğuz Kağan ve Boldrin'in sakatlıklarının bulunduğunu, Boldrin'in durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.