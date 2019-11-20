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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Rizespor sakata geldi

Rizespor sakata geldi

deplasmanında ter dökecek 'de sakat futbolcuların çokluğu İsmail 'ı düşündürüyor. Kartal, kaleci Gökhan, Vetrih, ve 'in sakatlıklarının bulunduğunu, Boldrin'in durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.

deplasmanında ter dökecek 'de sakat futbolcuların çokluğu İsmail 'ı düşündürüyor. Kartal, kaleci Gökhan, Vetrih, ve 'in sakatlıklarının bulunduğunu, Boldrin'in durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.

  1. 20.11.2019
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