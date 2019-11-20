Rizespor sakata geldi
Denizli deplasmanında ter dökecek Rize'de sakat futbolcuların çokluğu İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Kartal, kaleci Gökhan, Vetrih, Oğuz Kağan ve Boldrin'in sakatlıklarının bulunduğunu, Boldrin'in durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.
Denizli deplasmanında ter dökecek Rize'de sakat futbolcuların çokluğu İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Kartal, kaleci Gökhan, Vetrih, Oğuz Kağan ve Boldrin'in sakatlıklarının bulunduğunu, Boldrin'in durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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