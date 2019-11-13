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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci

Ligde bu sezon oynan - maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan , bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

25 Ağustos tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan - maçının 10. dakikasında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan 3 ay uzak kalan Faslı forvet bugün takımdan ayrı sağlık ekibi kontrolünde spor salonunda çalışmaya başladı.
Yeşil-mavili kulüpten oyuncu için yapılan açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir bugün Rize'ye gelerek sağlık ekibimizin kontrolünde salon da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

  1. 13.11.2019
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